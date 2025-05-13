Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest! ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden 'Evine Hoş Geldin' Mesajı

ABD’de Filistin’e destek verdiği için gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, Öztürk’ün fotoğraflarını paylaşarak “Evine hoş geldin” dedi.

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest! ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden 'Evine Hoş Geldin' Mesajı

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Fulbright bursuyla eğitimine devam eden Öztürk, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Son 45 günde doktoramın kritik bir zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım. Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye’deki yakınlarım için çok zor bir zamandı. Ancak tüm destek ve nezaketiniz için hepinize minnettarım” dedi.

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest! ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden 'Evine Hoş Geldin' Mesajı - Resim : 1

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley ise Öztürk’ün serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada, basın toplantısından fotoğraflar paylaşarak, “Rümeysa Öztürk, evine hoş geldin” mesajıyla destek verdi.

ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…'ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…'Güncel

Kaynak: DHA

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