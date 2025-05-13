Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest! ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden 'Evine Hoş Geldin' Mesajı

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Fulbright bursuyla eğitimine devam eden Öztürk, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Son 45 günde doktoramın kritik bir zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım. Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye’deki yakınlarım için çok zor bir zamandı. Ancak tüm destek ve nezaketiniz için hepinize minnettarım” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley ise Öztürk’ün serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada, basın toplantısından fotoğraflar paylaşarak, “Rümeysa Öztürk, evine hoş geldin” mesajıyla destek verdi.

Kaynak: DHA