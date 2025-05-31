Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor

Verilere göre, bu araçlar bir yıl gibi kısa sürede yeni fiyatlarının %10 ila %20’sini kaybediyor. Bazı durumlarda bu oran %25’e kadar çıkabiliyor. Özellikle düşük kilometreli, donanımı yüksek ve garantisi devam eden araçlarda bile bu oranda değer kaybı yaşanması, tüketicilerin satın alma kararlarında teknolojik güncelliğe daha fazla önem verdiğini ortaya koyuyor.