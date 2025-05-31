Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Bir otomobili satın alırken motor gücü, donanım seviyesi ya da yakıt tüketimi gibi teknik detaylara dikkat etmek önemlidir. Ancak satın alma sürecinde göz ardı edilmemesi gereken bir diğer faktör ise aracın ikinci eldeki değer kaybıdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı otomobiller zamanla daha fazla prim yaparken, bazıları ise sahiplerine ciddi maddi kayıplar yaşatabiliyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye pazarında ikinci elde en çok değer yitiren modeller netleşti.
İKİNCİ ELDE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN MODELLER (TÜRKİYE 2025)
Alfa Romeo Giulia – Sınırlı servis erişimi ve yüksek bakım maliyetiyle alıcı bulmakta zorlanıyor.
Jaguar XE / XF – Marka algısı güçlü olsa da ikinci el piyasasında rağbet görmeyen modeller arasında.
BMW 7 Serisi / Mercedes-Benz S Serisi – Üst segment lüks araçlar, bakım ve işletme maliyetleri nedeniyle ikinci elde sert fiyat düşüşü yaşayabiliyor.
Peugeot 508 – Başlangıç fiyatı yüksek olan model, piyasada yeterli talep görmüyor.
Citroen C5 Aircross – Fiyat/performans dengesinde rakiplerinin gerisinde kalıyor.
MG 5 – Marka güvenilirliği konusunda soru işaretleri, uzun vadeli değer kaybını artırıyor.
Chery Tiggo 7 / 8 – Yeni pazara giren bu modellerde servis altyapısının oturmamış olması değer kaybını etkiliyor.
Türkiye’de ikinci el araçlar; marka bilinirliği, kullanıcı memnuniyeti, yedek parça temini ve bakım giderleri gibi birçok kritere bağlı olarak değer kaybına uğruyor. Yukarıda yer alan modeller, kullanıcılar arasında düşük talep görmeleri ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle dikkat çekiyor.
KÜRESEL ÖLÇEKTE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN MODELLER
Küresel pazarda da benzer şekilde bazı araçlar diğerlerine kıyasla daha hızlı değer kaybediyor. Elektrikli ve hibrit araçların teknolojik dönüşüme ayak uyduramayan versiyonları, özellikle değer kaybı açısından riskli hale geliyor.
BMW 5 Serisi Hybrid – İlk yılda %19,9 oranında değer kaybı.
Tesla Model S – Lüks segmentte %17,2 düşüşle dikkat çekiyor.
Porsche Taycan – %15,1 oranındaki düşüş, premium elektrikli modellerde de ciddi değer kaybı yaşandığını gösteriyor.
Ford Explorer Hybrid – Büyük SUV sınıfında %14,1’lik değer kaybı.
Tesla Model Y – Geniş kullanıcı kitlesine rağmen %13,1 değer kaybı yaşıyor.
Hyundai Kona Electric – %10,6 düşüş ile listede yer alıyor.
Kia Niro EV – %9,6 oranında gerileyen değeriyle dikkat çekiyor.
Araştırmalar, yeni nesil elektrikli araçlardaki teknolojik ilerlemelerin, geçen yılın modellerini hızla demode hale getirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle batarya ömrü, menzil kapasitesi ve şarj süresi gibi alanlardaki gelişmeler, önceki nesil elektrikli araçların cazibesini azaltıyor. Buna ek olarak devlet teşviklerinin yeni modellere yoğunlaşması da ikinci el piyasasında talebin kaymasına neden oluyor.
LÜKS ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BİLE DAYANMIYOR
Porsche Taycan gibi yüksek fiyat etiketiyle piyasaya çıkan elektrikli araçlar bile ikinci elde ciddi değer kayıplarından kurtulamıyor. BMW 5 Serisi’nin hibrit versiyonu gibi orta-üst segment modeller de aynı kaderi paylaşıyor. Bu düşüş, lüks sınıftaki kullanıcıların ikinci el tercihlerinde daha seçici davranmaya başladığını gösteriyor.
Verilere göre, bu araçlar bir yıl gibi kısa sürede yeni fiyatlarının %10 ila %20’sini kaybediyor. Bazı durumlarda bu oran %25’e kadar çıkabiliyor. Özellikle düşük kilometreli, donanımı yüksek ve garantisi devam eden araçlarda bile bu oranda değer kaybı yaşanması, tüketicilerin satın alma kararlarında teknolojik güncelliğe daha fazla önem verdiğini ortaya koyuyor.