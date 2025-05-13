Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya destek stratejilerini eleştiren bir yazılı açıklama yaptı. Zaharova, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’yı savaşa hazırlama konusunda desteklediğini öne sürdü.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın, Minsk anlaşmalarının uygulanmasının hiçbir zaman planlanmadığını ve Ukrayna’nın Donbas sorununu güçle çözmek için zaman kazanmaya çalıştığını itiraf ettiğini hatırlatan Zaharova, benzer bir taktiğin yeniden devreye sokulduğunu savundu. Zaharova, “Şimdi aynı ülkeler, Ukrayna ordusuna nefes aldırmak, askeri yeteneklerini yeniden toparlayarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük bir ateşkes çağrısı yapıyor” dedi.

Kaynak: DHA