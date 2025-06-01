Rihanna'nın Babası Hayatını Kaybetti

Milyonların kalbini fetheden hit parçaları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Rihanna, bu kez acı bir kayıpla gündem oldu. Şarkıcının babası vefat etti.

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Rihanna'nın Babası Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, babası Ronald Fenty’nin kaybıyla sarsıldı. 70 yaşındaki Fenty, Los Angeles'ta kısa süren bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, aile üyelerinin California'da bir araya geldiği bildirildi.

Rihanna ve temsilcileri, Ronald Fenty'nin vefatına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Rihanna'nın Babası Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Rihanna ve babası Ronald Fenty’nin ilişkisi geçmişte zaman zaman gerginliklerle gündeme gelmişti. Ancak son yıllarda aralarındaki buzların eridiği, özellikle Rihanna'nın anneliğiyle birlikte bağlarının yeniden güçlendiği biliniyordu. Fenty, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada torunu RZA’yı büyük bir sevinçle karşıladığını söylemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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