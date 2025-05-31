Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Kurban Bayramı öncesi maddi zorluk yaşayan emeklilere nefes aldıracak haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 210 bin ihtiyaç sahibi haneye 2.500 TL nakdi destek sağlayacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli vatandaşları sevindirecek bir açıklamada bulundu. Yavaş, bu yıl da 210 bin haneye bayram desteği sağlayacaklarını duyurdu. Başkan Yavaş, Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum Programı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'na dair yardım planlarına ilişkin konuşan Yavaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı.
"KİMSE MAHZUN BAYRAM GEÇİRMESİN"
Mansur Yavaş, özellikle kurban kesimi yapan hayırseverlerin bağışlarını doğru şekilde yönlendirmek için kesim alanlarında organizasyon yapılacağını belirtti. Ayrıca, doğrudan belediye desteği olarak da 210 binin üzerinde haneye 2.500 TL’lik nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Yavaş, "Geçen yıl da uygulamıştık. Bu yıl da devam ediyoruz. Amacımız, Ankara'da kimsenin bayramı mahzun geçirmemesi" ifadelerini kullandı.