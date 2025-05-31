Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli vatandaşları sevindirecek bir açıklamada bulundu. Yavaş, bu yıl da 210 bin haneye bayram desteği sağlayacaklarını duyurdu. Başkan Yavaş, Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum Programı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'na dair yardım planlarına ilişkin konuşan Yavaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı.