Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?

Elektrik harcamalarınızın büyük bir kısmının hangi cihazlarda olduğunu hiç düşündünüz mü? Evde bazı cihazlar, diğerlerine göre çok daha fazla enerji tüketiyor ve bu da faturalarınızın kabarmasına neden oluyor. İşte o cihazlar ve tükettiği enerjiler...

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Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?

Çoğumuz yüksek elektrik faturalarından şikayet ederken, evdeki hangi cihazların bu yüksek tüketimin ana sebepleri olduğunu pek fark etmeyiz. Küçük ev aletlerinin bile enerji tüketimi düşündüğümüzden fazla olabilir. İndüksiyonlu ocakların enerji canavarı olduğu doğru, ama evde başka yüksek tüketiciler de mevcut.

Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? - Resim : 1

EVDE EN ÇOK HANGİ CİHAZLAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Yıllık ortalama tüketimlere göre evin enerji “yiyicileri” şöyle sıralanabilir:

Elektrikli soba: Yıllık yaklaşık 1480 kWh

İndüksiyonlu ocak: Yıllık yaklaşık 1168 kWh

120 litrelik elektrikli sıcak su kazanı: Yıllık yaklaşık 1080 kWh

Elektrikli su ısıtıcısı: Yıllık yaklaşık 292 kWh

Bulaşık makinesi: Yıllık yaklaşık 262 kWh

Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? - Resim : 2

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK İPUÇLARI

Cihazlarınız eskiyse, onları daha yüksek enerji verimliliğine sahip yeni modellerle değiştirmek uzun vadede bütçenize büyük katkı sağlar. İlk başta fark edilmesi zor olsa da, zamanla elektrik harcamalarınızda gözle görülür düşüşler yaşarsınız.

Tasarruf etmek için şu pratik önerileri de mutlaka uygulayın:

Akıllı prizler ve enerji tasarruflu ürünler kullanın; böylece gereksiz tüketimin önüne geçebilirsiniz.

Klasik ampulleri LED lambalarla değiştirin; daha az enerji harcar ve daha uzun ömürlüdürler.

Elektronik cihazların fişini prizden çekin; çünkü bekleme modunda bile enerji tüketmeye devam eden pek çok alet var.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu halde çalıştırın; yarım yük çalıştırmak gereksiz enerji israfına yol açar.

Elektrik tesisatınızı düzenli kontrol ettirin; eski ve hasarlı kablolar, gereksiz enerji kaybına neden olabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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