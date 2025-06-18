Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti

MCN VE KCN GAYRİMENKUL’ÜN PAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Can Kültür ile birlikte hareket eden şirketler arasında yer alan MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Tekfen Holding’de 16,58 milyon adet (%4,48), KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin ise 6,37 milyon adet (%1,72) paya sahip olduğu açıklandı.

DOĞA OKULLARI’NDAN YENİ ALIMLAR

Ayrıca Tekfen Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Şakir Can’ın pay sahibi olduğu Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş. de 12 ve 13 Haziran 2025 tarihlerinde yaptığı işlemlerle şirketteki payını artırdı. Gerçekleştirilen alımlarla Doğa Okulları'nın sahip olduğu pay adedi 211.551’e ulaşırken, bu miktar şirket sermayesinin %0,057’sine denk geliyor.