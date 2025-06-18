Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., Tekfen Holding'deki pay oranını artırarak ortaklık yapısında daha güçlü bir konuma geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Can Kültür ve birlikte hareket ettiği şirketlerin toplam pay sahipliği oranının %17,5187’ye yükseldiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
KAP’a yapılan bildirimde, Can Kültür’ün Tekfen Holding’de doğrudan sahip olduğu pay adedinin 41,65 milyon olduğu ve bunun, şirket sermayesinin %11,26’sına karşılık geldiği belirtildi. Ortak hareket ettiği şirketlerle birlikte toplam pay sayısı ise 64,82 milyona ulaştı.
MCN VE KCN GAYRİMENKUL’ÜN PAYLARI DİKKAT ÇEKTİ
Can Kültür ile birlikte hareket eden şirketler arasında yer alan MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Tekfen Holding’de 16,58 milyon adet (%4,48), KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin ise 6,37 milyon adet (%1,72) paya sahip olduğu açıklandı.
DOĞA OKULLARI’NDAN YENİ ALIMLAR
Ayrıca Tekfen Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Şakir Can’ın pay sahibi olduğu Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş. de 12 ve 13 Haziran 2025 tarihlerinde yaptığı işlemlerle şirketteki payını artırdı. Gerçekleştirilen alımlarla Doğa Okulları'nın sahip olduğu pay adedi 211.551’e ulaşırken, bu miktar şirket sermayesinin %0,057’sine denk geliyor.
GRUP, ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Son gerçekleşen pay alımlarıyla birlikte Can Kültür ve birlikte hareket eden şirketler, Tekfen Holding’deki etkinliklerini pekiştirmiş oldu. Toplamda %17,5’in üzerine çıkan pay sahipliği oranı, grubun Tekfen üzerindeki ağırlığını artırarak yatırım çevrelerinin dikkatini çekti.