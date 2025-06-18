Yıldız Holding Şampiyon Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Ligi’ni zirvede tamamlayan “Potanın Yıldızları”, Türkiye Şampiyonası finaline Ankara ve Bursa temsilcilerini geçerek ulaştı. Takımın baş antrenörü Serkan Aslıyüce ve kaptan Sadem Pehlivan, çeyrek final maçıyla birlikte kariyerlerindeki 100. karşılaşmaya çıkarak önemli bir eşiği aştı. Finalin en değerli oyuncusu ise pladis Türkiye İhracat Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı Mehmet Bektaş Ulus oldu.

11 YILLIK GELENEK AVRUPA’YA TAŞINIYOR

Yıldız Holding Basketbol Takımı, 11 yıl ve 9 sezondur yer aldığı kurumsal liglerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Takım, ekim ayı sonunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilecek CBL 2. Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nda farklı ülkelerin temsilcileriyle Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

"TAKIM KÜLTÜRÜYLE BAŞARIYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİK"

Takımın baş antrenörü Serkan Aslıyüce yaptığı açıklamada, “İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarını iki yıl üst üste kazanmak, 11 yıl önce kurduğumuz yapının ne kadar sağlam temellere oturduğunu gösteriyor. Bu başarıyı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Takım kaptanı Sadem Pehlivan ise, yakalanan başarının sadece saha içindeki performansla değil, aynı zamanda kurulan güçlü takım ruhu ve motivasyonla mümkün olduğunu vurgulayarak, “Şimdi tüm odağımız Belgrad’daki turnuvada. Ülkemize ve Yıldız Holding’e yeni bir Avrupa zaferi kazandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

"KAZANILAN BAŞARI SADECE SPORTİF DEĞİL, KÜLTÜREL BİR YANSIMA"

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser de takımın elde ettiği bu zaferin sadece spor alanındaki bir başarı olmadığını belirtti. Haser, “Potanın Yıldızları’nın arka arkaya gelen şampiyonlukları, Yıldız Holding’in birlikte başarma kültürünün güçlü bir yansımasıdır. Çeşitli şirketlerimizden gelen çalışanlarımızın ortak hedef doğrultusunda bir araya gelmesi ve gösterdikleri performans, bizim için gurur verici. Belgrad’daki mücadelelerinde takımımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA