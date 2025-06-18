30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı

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Tarih, birçok farklı medeniyetin hikayesini gizliyor. Kraliyet ailelerinin yaşadıkları bazı şeyler, tarih kitaplarında bile yer almıyor. İşte 30 kraliyet ailesinin gizli sırrı.

Kraliçe II. Margrethe (Danimarka), sadece tahtta değil, aynı zamanda sanat dünyasında da iz bıraktı. “Ingahild Gratmer” takma adıyla Yüzüklerin Efendisi kitaplarına çizimler gönderdi ve Danimarka baskısında yer aldı.

Kral David Kalakaua (Hawaii), dünya turunu tamamlayan ilk hükümdar oldu. 1881’de 12 ülkeyi gezdi, 281 gün süren bu yolculukla hem diplomasi hem kültürel tanıtım yaptı.

II. Charles (İspanya), Habsburg soyundaki çok sayıda akraba evliliğiyle genetik sorunlar yaşadı; kalıtsal deformasyonlar ve konuşma zorlukları tanındı.

Marie-Thérèse (Fransa), yalnızca 20 dakika Kraliçe unvanını taşıdı. Temmuz Devrimi sonrası tahttan indirildiği an, tarihin en kısa saltanatı olarak kayda geçti.

Margaret Beaufort, henüz 13 yaşındayken Henry VII'yi dünyaya getirdi. Evliliği 12 yaşında gerçekleşti ve Tudor hanedanının temellerini atacak çocuğu doğurdu.

Marie Antoinette, idam sehpasına çıkmadan önce cellada “Üzgünüm” diyerek yanlışlıkla ayağına bastığını düşündü.

I. Elizabeth (İngiltere), yüzündeki çiçek hastalığı lekelerini kapatmak için kurşun bazlı makyaj kullanarak solgun bir ikon yarattı.

Frederick X (Danimarka), taç giymeden kral ilan edildi. Taçlar Rosenborg Kalesi'nde saklanıyor; geleneksel taç törenleri artık yapılmıyor.

III. Charles (İngiltere), Cambridge'de antropoloji, tarih ve Galce eğitimi almış ilk İngiliz hükümdarı oldu.

VI. George, Wimbledon’a katılan ilk kraliyet mensubu oldu. 1926’da erkekler çiftlerinde mücadele etti.

II. Justinian (Bizans), burnu kesilmesine rağmen altın bir protezle yeniden tahta çıktı.

II. Nicholas (Rusya), 1891’de Japonya ziyaretinde bir ejderha dövmesi yaptırarak aristokrat normlara meydan okudu.

XIII. Alfonso (İspanya), Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen tek kraldır. I. Dünya Savaşı sonrası hayatta kalanları bulmak için bakanlık kurmuştur.

Kleopatra, etnik olarak Makedon-Ptolemaios soyundandı. Ailesindeki tek Mısır dilini konuşan kişiydi.

Joseph Bonaparte, New Jersey’e taşındıktan sonra “ABD'nin Beyaz Saray’ı” olarak adlandırılan bir malikane satın aldı.

Prenses Alice, Kraliçe Victoria’nın torunları arasında en son hayatta kalan kişiydi; 1981’de vefat etti.

I. Elizabeth, kuzeni Mary’yi İngiltere’ye hapsetti; 19 yıl boyunca ev hapsinde tuttu.

Marie Antoinette, kendine yapay köy inşa eden nadir kraliçelerdendi; köyü Versailles’da köy atmosferi sunuyordu.

Çıplak Charles, lakabına rağmen saçlı bir kişiydi. “Kel” ifadesi mizahi bir nitelemedir.

XIV. Louis, 1643–1715 arasında tam 72 yıl hüküm sürdü; Avrupa tarihinin en uzun saltanatına imza attı.

VIII. Henry, nadir “Kell pozitif” genine sahip olabilir; bu durum eşlerinde düşük yapmalara neden olmuş olabilir.

Aslan Yürekli Richard, on yıl İngiltere kralı olmasına rağmen ülkede sadece altı ay kaldı; geri kalan zamanını Haçlı Seferlerinde geçirdi.

Tudor Hanedanı, Catherine Valois ile Owain Tudor’un izinsiz evliliğinden doğdu; bu ilişki yasaklara rağmen yeni bir hanedan başlattı.

Kleopatra’nın mezarı hâlâ keşfedilemedi; hâlen gizemi çözülememiş bir sır olarak bekliyor.

Medici Bankası, Edward IV’ün ödemediği krediler nedeniyle itibar kaybına uğrayarak sekteye uğradı.

Louis IX (Fransa), Papa tarafından azizlik ünvanı alan tek Fransız kraldır.

Blois'li Stephen, bir ölüm kalım anında Beyaz Gemi’den kalkarak İngiltere tahta geçti; Gemideki kazadan sağ kurtuldu.

Bertoleoni Hanedanı, Tavolara Adası’nda “resmi olmayan krallık” kurdu; ada halkı tarafından tanınıyor.

George I, Katolik olmayan bir Hannoverli olması nedeniyle İngiltere tahtına çıktı; Protestanlık zorunluluğu uygulanarak tahta oturttu.

Orta Çağ’da krallar, hastalıkları “kraliyet dokunuşuyla” iyileştirebilirken, bu inanış otoritelerini güçlendirmek için stratejik olarak kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi