Süper Lig'de Yılın Bomba Transferi! Emre Mor Ezeli Rakibe Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor transferde kararını verdi. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mor, Trabzonspor'un yolunu tutuyor. Bordo-mavili ekibin, Emre Mor'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMİŞTİ

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından şans verilmeyen ve Fenerbahçe yönetimi tarafından istenilmeyen adam olarak görülen Emre Mor, ezeli rakip Trabzonspor'a transfer olmak üzere.

EMRE MOR TRABZONSPOR'A İMZAYI ATIYOR

Yerel basındaki haberlere göre bordo-mavililerin Emre Mor'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Emre Mor'un da Trabzon'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılmasının planlandığı vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi