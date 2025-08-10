Süper Lig'de Yılın Bomba Transferi! Emre Mor Ezeli Rakibe Hayırlı Uğurlu Olsun
Fenerbahçe'de dikiş tutturamayan ve gözden çıkan Emre Mor, kararını verdi. Milli yıldız ezeli rakibe imza atma kararı aldı. Eyüpspor'da kiralık forma giyen Mor, Süper Lig devine resmen transfer oluyor. İşte Emre Mor transferinin detayları...
Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor transferde kararını verdi. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mor, Trabzonspor'un yolunu tutuyor. Bordo-mavili ekibin, Emre Mor'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMİŞTİ
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından şans verilmeyen ve Fenerbahçe yönetimi tarafından istenilmeyen adam olarak görülen Emre Mor, ezeli rakip Trabzonspor'a transfer olmak üzere.
EMRE MOR TRABZONSPOR'A İMZAYI ATIYOR
Yerel basındaki haberlere göre bordo-mavililerin Emre Mor'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Emre Mor'un da Trabzon'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılmasının planlandığı vurgulandı.
