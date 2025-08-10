Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa'da fırtına gibi esen ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız devi PSG, defans hattını güçlendirmek için harekete geçti. Fransız basınından gelen haberlere göre Paris ekibi, kadrosuna iki stoper katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı stoperi için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

PSG'DEN FENERBAHÇE'NİN 2006'LI YILDIZINA KANCA

Stoper bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'i radarına aldı. PSG’nin oyuncu izleme ekibinin, bir süredir 19 yaşındaki savunma oyuncusunu yakın takibe aldığı ve hazırladığı raporu da teknik direktör Luis Enrique ile paylaştığı bildirildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM ZABARNYI

Bournemouth’tan 22 yaşındaki Ukranyalı stoper Ilya Zabarnyi’nin de peşine düşen PSG’nin, Yusuf için yakında harekete geçeceği öne sürüldü. Birçok Avrupa kulübünün radarındaki genç yıldız için Kanarya’nın bonservis beklentisinin, en az 20 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

