Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Kupası'nı evine götüren ve fırtına gibi bir dönem geçiren Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı genç yıldızı için İstanbul'a geliyor. Fransız devinin, yıldız isim için sarı-lacivertli yönetiminin kapısı yüksek bir rakamla çalacağı ifade edildi. İşte sürpriz transferin detayları...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa'da fırtına gibi esen ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız devi PSG, defans hattını güçlendirmek için harekete geçti. Fransız basınından gelen haberlere göre Paris ekibi, kadrosuna iki stoper katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı stoperi için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

PSG'DEN FENERBAHÇE'NİN 2006'LI YILDIZINA KANCA

Stoper bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'i radarına aldı. PSG’nin oyuncu izleme ekibinin, bir süredir 19 yaşındaki savunma oyuncusunu yakın takibe aldığı ve hazırladığı raporu da teknik direktör Luis Enrique ile paylaştığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM ZABARNYI

Bournemouth’tan 22 yaşındaki Ukranyalı stoper Ilya Zabarnyi’nin de peşine düşen PSG’nin, Yusuf için yakında harekete geçeceği öne sürüldü. Birçok Avrupa kulübünün radarındaki genç yıldız için Kanarya’nın bonservis beklentisinin, en az 20 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti ÇektiFeyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti ÇektiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yusuf Akçiçek Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
İzmirliler Bugüne Dikkat! 10 Ağustos'ta Su Kesintisi Yapılacak İlçe Ve Mahalleler Belli Oldu: 13 Saatlik Su Kesintisi İzmir'de Su Krizi Büyüyor! 13 Saat Sürecek
Bir Dönem Süper Lig'i Alt Üst Etmişti: Diagne Amed Sportif Faaliyetler'de! Diagne Amed Sportif Faaliyetler'de!
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat