Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti

Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho arasında transfer konusunda yaşanan tartışmalar giderek büyüyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki kritik Feyenoord maçına hazırlanan sarı-lacivertli ekipte deprem üstüne deprem yaşanıyor.

İstediği oyuncuları alamadığını belirten Jose Mourinho, 'Hala bazı ihtiyaçlarımız var' ve 'Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor' ifadelerini kullanmıştı.

JOSE MOURINHO YÖNETİME RESTİ ÇEKTİ

Feyenoord yenilgisi sonrasında ise “Kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik” diyerek kanat transferinin yetiştirilememesine vurgu yapmıştı.

'ACİL İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALDIK'

Portekizli hocanın açıklamalarına yönetici Ahmet Ketenci’nin “İlk etapta hocamızın acil alınmasını istediği oyuncuların transferlerini tamamladık. Şimdi ikinci faza başladık” sözleriyle basından yanıt vermesi aradaki gerilimin sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Camia, kritik Feyenoord rövanş öncesi bu durumun takımı olumsuz etkilemesinden çekiniyor.

