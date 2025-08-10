Türk Bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi’nde Yarı Finalde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk bilardo tarihinin en önemli isimlerinden Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabına katıldı. Çeyrek finale kalan ünlü bilardocu, Koreli rakibi NS Kim’i setlerde 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

GIDA BAĞIŞI YAPILIYOR

Çekilen her 5 sayı ve üstü seriler için sponsor tarafından ihtiyaç sahibi insanlar ile ilgili çalışan bir vakfa gıda bağışında bulunulan turnuvada, 2025 yılı PBA Dünya Şampiyonu Semih Saygıner’in yarı finaldeki rakibi diğer çeyrek final maçları sonrası belli olacak.

Yarı final maçları ise 11 Ağustos pazartesi günü gerçekleşecek.

Kaynak: DHA