Türk Bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi’nde Yarı Finalde

Türk bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabı çeyrek finalinde Koreli rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Türk Bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi’nde Yarı Finalde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk bilardo tarihinin en önemli isimlerinden Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabına katıldı. Çeyrek finale kalan ünlü bilardocu, Koreli rakibi NS Kim’i setlerde 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türk Bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi’nde Yarı Finalde - Resim : 1

GIDA BAĞIŞI YAPILIYOR

Çekilen her 5 sayı ve üstü seriler için sponsor tarafından ihtiyaç sahibi insanlar ile ilgili çalışan bir vakfa gıda bağışında bulunulan turnuvada, 2025 yılı PBA Dünya Şampiyonu Semih Saygıner’in yarı finaldeki rakibi diğer çeyrek final maçları sonrası belli olacak.

Yarı final maçları ise 11 Ağustos pazartesi günü gerçekleşecek.

Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu OlsunFenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti ÇektiFeyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti ÇektiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Semih Saygıner gıda
Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
PSG'den Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Kanca
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun
Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat