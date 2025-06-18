Emtia Piyasasında Şeker Hamlesi: 4 Yıl Sonra Bir İlk

Uluslararası emtia piyasasında şeker fiyatları son yılların en düşük seviyesine geriledi. ABD merkezli Intercontinental Exchange borsasında şekerin libre fiyatı 0,1626 dolara düşerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ay başına göre %4, yılbaşına göre ise %15'in üzerinde değer kaybı yaşandı.

Emtia Piyasasında Şeker Hamlesi: 4 Yıl Sonra Bir İlk
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Şeker fiyatlarındaki bu düşüşte küresel arzın artacağına yönelik beklentiler önemli rol oynuyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) 2025/26 sezonu için küresel şeker üretiminin %4,7 oranında artacağına dair öngörüsü, fiyatları aşağı yönlü baskılayan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Hindistan, Tayland ve Brezilya'da üretimin artacağına dair tahminler bu düşüşte belirleyici oldu.

MUSON YAĞIŞLARI VE HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Hindistan’da bu yıl muson yağışlarının normalin üzerinde olacağına yönelik beklentiler, ülkede şeker arzında fazlalık oluşabileceği endişesini beraberinde getirdi. Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, Asya, Orta Amerika ve Brezilya’daki olumlu hava koşullarının mahsul verimini artırarak fiyatların düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

ÇİN’İN ALIMLARI AZALDI, İTHALAT YAVAŞLADI

Çin’in sınırlı şeker alımı yapması ve Endonezya ile Bangladeş’ten gelen ithalat taleplerinin yavaşlaması da fiyatlar üzerindeki düşüş baskısını artırdı. Uzmanlara göre, alım taleplerinin gerilemesi arz fazlası görüntüsünü daha da güçlendirdi.

BREZİLYA’DAN FAZLA ŞEKER ÇIKIYOR

Londra merkezli Fastmarkets Tarım Kıdemli Analisti Tore Alden ise Brezilya’da mısır bazlı etanol üretimindeki artışın, şekerin daha fazla ihracata yönlendirilmesine yol açtığını ifade etti. Alden, La Nina sonrası normale dönen hava koşullarının da şeker fiyatlarında gözlenen düşüşü tetiklediğini vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE TALEBİ ETKİLEDİ

İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar gibi jeopolitik gelişmelerin, bölgesel ticaret üzerinde yarattığı belirsizlikler de emtia talebinde gerilemeye neden oldu. Artan üretim beklentilerine ek olarak düşen talep, şekerin fiyat seyrinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.

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Kaynak: AA

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