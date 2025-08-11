6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bazı bölgelerden yıkım haberleri gelirken, gözler bir kez daha beklenen İstanbul ve Marmara depremine çevrildi.

Balıkesir'de deprem sonrasında çöken bir bina

'ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM'

Deprem sonrası sosyal medyada açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'deki depremin İstanbul ya da Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki etkisine dair merak edilen soruya yanıt verdi.

Prof.Dr. Naci Görür

HERKESİN MERAK ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara bölgesindeki faylara stres yüklemiş ya da bazı alanları etkilemiş olabilir ama ben Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun.

Görür, artçı sarsıntılar nedeniyle bölge halkını bir süre evlerden uzak durmaları konusunda da uyardı.

Deprem sonrasında sokağa inen vatandaşlar

'ÇÖZÜM DEPREM DİRENÇLİ KENTLER'

Depremin ardından bölgede gelen yıkım görüntüleri üzerine bir paylaşım daha yapan Görür, yapı stokunun zayıflığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla can kaybı olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz? Unutmayın, tek çözüm deprem dirençli kentlerdir. Artçılar devam ediyor.