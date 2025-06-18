Ne Altın Ne de Gümüş! 4 Yılın Rekorunu Kırdı, En Fazla Değer Kazanan Kıymetli Metali Oldu

ALTIN VE GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE, PALADYUM GERİDE KALDI

Altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle 3.433 dolara yükselirken, gümüşte de yüzde 25’e varan bir yıllık değer artışı görüldü. Ancak platin, 1.308 dolara ulaşarak Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Paladyum ise aynı dönemde yüzde 16’nın üzerinde artış gösterse de, Ekim 2024 zirvesinin altında kalmaya devam etti.