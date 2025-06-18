Ne Altın Ne de Gümüş! 4 Yılın Rekorunu Kırdı, En Fazla Değer Kazanan Kıymetli Metali Oldu
Küresel piyasalarda değerli metallere yönelik ilgi artarken, platin son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Arz sıkıntısı ve otomotiv ile hidrojen enerjisi gibi sektörlerde hızla artan talep, platin fiyatlarını son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Yılın başından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kazanan platin, böylece 2025'in en fazla prim yapan kıymetli metali konumuna yükseldi.
Kaynak: AA
Orta Doğu’da yükselen jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Bu durum, değerli metallere olan ilgiyi artırırken, platin haftalık bazda yüzde 5’lik yükselişle altın ve gümüş gibi rakiplerini geride bıraktı.
ALTIN VE GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE, PALADYUM GERİDE KALDI
Altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle 3.433 dolara yükselirken, gümüşte de yüzde 25’e varan bir yıllık değer artışı görüldü. Ancak platin, 1.308 dolara ulaşarak Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Paladyum ise aynı dönemde yüzde 16’nın üzerinde artış gösterse de, Ekim 2024 zirvesinin altında kalmaya devam etti.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PALADYUM TALEBİNİ SINIRLIYOR
Analistler, paladyumun özellikle benzinli araçlara bağlı olan talep yapısının, elektrikli araçlara geçiş süreciyle birlikte zayıfladığını belirtiyor. Bu durum, paladyumun fiyat artış potansiyelini sınırlarken, platin gibi alternatiflerin öne çıkmasına yol açıyor.
METALLERDEKİ HAREKETLİLİK SÜRECEK Mİ?
Uzmanlara göre ABD’den gelen düşük enflasyon verileri ve belirsizlik yaratan ticaret politikaları, değerli metallere olan talebi önümüzdeki süreçte de canlı tutabilir. Platin, bu ivmeyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, özellikle sanayi ve enerji dönüşümündeki kritik rolüyle fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketini sürdürebilir.