Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam...

Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda. Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek.' gibi cümle kuruyor. Memur- Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Bu çok net. Merkez Bankasının enflasyon hedefleri üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Maliye Bakanlığının bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesini bekliyoruz. Onun için ayın 12'sinde gelecek teklif son derece önemlidir."