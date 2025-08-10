Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam...
Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor. Memurlar maaşlarına gelecek olan zammı araştırırken Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan kritik bir açıklama geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrası beklenen zammın açıklanması beklenirken Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor." dedi.
Türkiye'deki milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 8'inci dönem toplu sözleşme sürecine çevirmiş durumda. Peki memur maaşı zamlarını etkileyecek olan 8. dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2025 en düşük memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Beklenen açıklama ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. "En düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekli" diyen Yalçın kritik süreci tek tek değerlendirdi.
MEMUR SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI: 67 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 67 bin liranın üzerinde olması gerektiğini vurgulayarak "Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek.' gibi cümle kuruyor. Memur- Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük." yorumunda bulundu.
Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda. Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek.' gibi cümle kuruyor. Memur- Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Bu çok net. Merkez Bankasının enflasyon hedefleri üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Maliye Bakanlığının bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesini bekliyoruz. Onun için ayın 12'sinde gelecek teklif son derece önemlidir."
TOPLU SÖZLEŞMEDE TEKLİF NE ZAMAN?
Öte yandan kamuda görev yapan 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisi kapsayan 8.dönem toplu sözleşmesinde nefesler tutuldu. Görüşmeler kapsamında Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu da (Birleşik Kamu-İş) bir araya geldi. Kamu işveren heyetinin 15 Ağustos'ta memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini vermesi bekleniyor. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilmesi öngörülüyor.
1 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ve Yerel Yönetim Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi gerçekleştirildi. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ve Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi 2 Ağustos'ta yapıldı. Ulaştırma Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolları toplu sözleşme ön müzakereleri de toplantılarda devam edilecek.