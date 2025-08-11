Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin
Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrasında Balıkesir Valiliği 1 gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edildiğini, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Balıkesir'in Sındıklı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Balıkesir Valiliği önemli bir duyuru yaptı.
Valilik, 1 gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edildiğini, kamu kurum kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin ise yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.
HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İZİN
Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.
