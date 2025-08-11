Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, herkes korkuttu. İstanbul’da da hissedilen deprem sonrasında yıkılan binaların olduğu öğrenilmiş, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar başlatılmıştı.

Oyuncu Eylül Tumbar

YARDIM İSTEMİŞTİ

Depremin meydana geldiğin Balıkesir’den haberler peş peşe gelirken, ünlü oyuncu Eylül Tumbar, X hesabından “Amcam Nihat Önbaş ve yengem Hamide Önbaş Sındırgı’da çöken binada enkaz altında. Lütfen yardım edin, ekip gönderin!” paylaşımı yaparak yardım istemişti.

Balıkesir'de çöken binalardan biri

Genç oyuncu, ilk paylaşımında yengesinin enkazdan sağ çıkarıldığını duyurmuş ancak amcası için umutlu bekleyişini sürdürdüğünü belirtmişti.

AMCASINDAN ACI HABER

Yakınlarının durumlarına ilişkin paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü oyuncu, acı haberi duyurdu. Tumbar, enkaz altından çıkarılan amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Tumbar “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun” dedi.

Öte yandan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da acı haberi "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz" diyerek duyurdu. Hayatını kaybeden kişinin Eylül Tumbar’ın amcası Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.