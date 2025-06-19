Bodrum’da Motosikletler Çarpıştı: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis-Akyarlar yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iki sürücünün hayatına mal oldu. Saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada, 42 yaşındaki Müjdat Kılıç yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen 24 yaşındaki Erhan Göktaş’ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle Turgutreis-Akyarlar yolunda bir süre trafik akışı kontrollü sağlandı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.

Kaynak: İHA