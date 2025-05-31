Altın Değerinde Hasat Yapıldı! Mezatta Rekor Fiyata Satıldı
Konya’nın Hüyük ilçesinde düzenlenen ilk Organik Çilek Mezadı, üretici ile yatırımcıyı aynı çatı altında buluşturdu. 2025 hasat sezonunun ilk ürünleri açık artırmayla alıcı buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin organik tarım potansiyeliyle öne çıkan ilçelerinden Konya’nın Hüyük ilçesi, bu yıl bir ilke ev sahipliği yaptı. Organik Hüyük Çileği için düzenlenen ilk hasat mezat programı, üreticiler ve iş dünyasının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açık artırma formatında yapılan satışlarda, 2025 sezonunun ilk çilekleri yüksek tekliflerle satıldı.
Etkinlik, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde organize edilirken, üretici kooperatifleri ve yerel yöneticilerin de desteğiyle bölge tarımına canlılık kazandırdı. Programda konuşan ilçe müdürlüğü yetkilileri, mezatın gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:
Organik Hüyük Çileği'nin tanıtımı ve değerinin artması adına gerçekleştirdiğimiz ilk hasat mezatını başarıyla tamamladık. Katkı sunan iş insanlarına ve tüm davetlilere teşekkür ederiz. Bu buluşma, üreticilerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.
KÜRESEL PAZAR HEDEFİ
Hüyük’ün verimli topraklarında yetişen çilekler, organik sertifikaları sayesinde sadece iç piyasada değil, yurt dışı pazarlarda da talep görmeye aday. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2025 sezonuna dair umutlu olduklarını ifade ederek, “Tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir yıl diliyoruz” mesajını paylaştı.
Organik üretime olan ilginin artmasıyla birlikte Hüyük Çileği’nin marka bilinirliğinin de yükseleceği öngörülüyor. Bölge üreticileri ise, bu tür mezat organizasyonlarının hem fiyatların üretici lehine oluşmasına hem de doğrudan pazarlama imkanlarına katkı sağladığını belirtiyor.