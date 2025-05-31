Altın Değerinde Hasat Yapıldı! Mezatta Rekor Fiyata Satıldı

KÜRESEL PAZAR HEDEFİ

Hüyük’ün verimli topraklarında yetişen çilekler, organik sertifikaları sayesinde sadece iç piyasada değil, yurt dışı pazarlarda da talep görmeye aday. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2025 sezonuna dair umutlu olduklarını ifade ederek, “Tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir yıl diliyoruz” mesajını paylaştı.