Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Bir Anda Değişecek Uzmanı Açıkladı Bir İlk Olacak
Ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası’nın son uygulamaları ve jeopolitik gelişmelerin finansal piyasalara etkisi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası'nın doğrudan bir faiz indirimi kararı almasa da piyasaya örtülü bir gevşeme mesajı verdiğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Filiz Eryılmaz, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 46’nın altına düştüğünü, TLREF’in ise 49'dan 46 seviyelerine gerilediğini belirterek, piyasaya teknik olarak 250-300 baz puanlık bir gevşeme yansıtıldığını söyledi.
SAVAŞ ORTAMI İNDİRİM BEKLENTİSİNİ ZAYIFLATIYOR
Normal şartlar altında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceğini kaydeden Eryılmaz, İran-İsrail arasında yaşanan gerilimin bu olasılığı zayıflattığını vurguladı. "Eğer bu çatışma olmasaydı, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında bir indirim ihtimali daha güçlü konuşulurdu," diyen Eryılmaz, jeopolitik risklerin para politikası üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu söyledi.
Eryılmaz ayrıca, mart ayında devreye alınan asimetrik faiz koridorunun simetrik hale getirilmesiyle, Merkez Bankası'nın "olağanüstü dönem sona erdi" mesajı verebileceğini dile getirdi.
DÖVİZ TALEBİNDE DÜŞÜŞ, REZERVLERDE ARTIŞ
Döviz piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Eryılmaz, dolar ve euro talebinin azaldığını, Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme sürecini sürdürdüğünü söyledi. Kurda yıl sonuna doğru düşüş beklentisi olduğunu belirten Eryılmaz, mayıs ayında enflasyonun %1,5 olarak açıklanmasının bu beklentileri desteklediğini ifade etti.
GRAM ALTINDA 4.300 TL EŞİĞİ TEST EDİLDİ
Altın piyasasındaki son durumu da değerlendiren Eryılmaz, ons altının 3.435 dolar direncini aşmakta zorlandığını, bu seviyeyi geçememesiyle birlikte yeniden 3.400 doların altına çekildiğini belirtti. Gram altının da 4.300 TL altını test ettiğini hatırlatarak, piyasanın hâlâ baskı altında olduğunu söyledi.
GÜMÜŞ ÖNE ÇIKABİLİR
Gümüşün kısa vadede altına göre daha güçlü bir performans gösterebileceğini söyleyen Eryılmaz, 35,5 doların üzerinde kalındığı takdirde fiyatların 39 hatta 43 dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Gümüş, platin ve paladyum gibi gri metallerin kısa vadede daha cazip göründüğünü ifade eden Eryılmaz, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve temkinli portföyler kurma çağrısında bulundu.
TEMMUZ’DA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDE OLABİLİR
Temmuz ayında faiz indirimi olasılığının daha yüksek olduğunu vurgulayan Filiz Eryılmaz, bu sürecin savaşın seyrine bağlı olduğunu dile getirdi. ABD'nin çatışmalara doğrudan müdahil olmaması ve petrol fiyatlarının yükselişini durdurması halinde, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlatabileceğini söyledi. Eryılmaz, yatırımcıların kararlarını veri temelli ve dikkatli şekilde vermeleri gerektiğinin altını çizdi.