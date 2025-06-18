Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Bir Anda Değişecek Uzmanı Açıkladı Bir İlk Olacak

GÜMÜŞ ÖNE ÇIKABİLİR

Gümüşün kısa vadede altına göre daha güçlü bir performans gösterebileceğini söyleyen Eryılmaz, 35,5 doların üzerinde kalındığı takdirde fiyatların 39 hatta 43 dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Gümüş, platin ve paladyum gibi gri metallerin kısa vadede daha cazip göründüğünü ifade eden Eryılmaz, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve temkinli portföyler kurma çağrısında bulundu.