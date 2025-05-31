İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Evden çalışanlar, dijital oyunlarda hız arayanlar ya da sadece kesintisiz bir dizi keyfi yaşamak isteyenler için düşük internet bağlantısı büyük bir sorun olabilir. Unternet uzmanlarına göre, ev ağınızı birkaç basit yöntemle düzenleyerek Wi-Fi hızınızı anında artırabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev ağınıza bağlı ama kullanılmayan cihazlar, tıpkı arka planda çalışan gizli hırsızlar gibi bant genişliğini tüketir. Günlerdir açmadığınız akıllı TV, eski bir tablet ya da güncellemeleri kendi kendine indiren bir sesli asistan… Bunların her biri hızınızı düşürebilir. Bu nedenle ilk adım, aktif kullanılmayan cihazların bağlantısını kesmek. Ayrıca mümkünse bazı cihazları Wi-Fi yerine Ethernet kablosu ile internete bağlamak, kablosuz ağ üzerindeki yükü azaltır.
MODEM VE ROUTER AYARLARINI İNCELEYİN
Yeni nesil modemler ve router'lar, belirli cihazlara ya da uygulamalara öncelik tanıyabilen “QoS – Hizmet Kalitesi” ayarlarına sahiptir. Örneğin, bir video konferans sırasında görüntünün donmasını istemiyorsanız, bu ayarlar üzerinden bilgisayarınıza öncelik atayabilirsiniz. Böylece evde Netflix izleyen biri bile bağlantınızı etkilemeden interneti kullanabilir.
MODEMİNİZİN YERİNİ DEĞİŞTİRİN
Kablosuz sinyaller, duvar, dolap ya da metal eşyalar gibi fiziksel engellerden kolayca etkilenir. Modeminiz bir köşede ya da dolabın içinde sıkışıp kaldıysa, Wi-Fi performansınız da büyük ihtimalle düşüyordur. En iyi sonuç için modemi evin merkezi ve açık bir alanına yerleştirin. Harici antenli cihazlarda ise, antenleri yukarıya ve farklı yönlere çevirmek sinyal gücünü artırabilir.
MÜMKÜNSE KABLOLU BAĞLANTI TERCİH EDİN
Wi-Fi rahatlık sağlasa da, performans ve güvenilirlik açısından Ethernet bağlantısı hâlâ en iyi çözümlerden biri. Özellikle oyun konsolu, masaüstü bilgisayar veya smart TV gibi yüksek hız gerektiren cihazlarda Ethernet kullanmak ciddi bir hız farkı yaratabilir.
Wİ-Fİ KANALINI DEĞİŞTİRİN
Aynı apartmanda birden fazla Wi-Fi ağı varsa ve hepsi benzer kanalları kullanıyorsa, parazit kaçınılmaz hale gelir. Bu da bağlantının yavaşlamasına neden olur. Yönlendiricinizin arayüzünden Wi-Fi kanalını manuel olarak değiştirerek daha az yoğun bir frekansa geçebilirsiniz. Bu küçük adım, fark edilir bir performans artışı sağlayabilir.
MODEMİ YENİDEN BAŞLATMAK ETKİLİ Mİ?
Çoğu kişi yavaş bağlantıyla karşılaştığında ilk olarak modemi kapatıp açar. Bu yöntem bazen işe yarasa da her zaman kalıcı bir çözüm sunmaz. Yönlendirici sadece daha iyi bir frekans kanalı aramak için yeniden başlatıldığında faydalıdır. Ancak günümüz cihazlarında otomatik kanal geçişi zaten aktiftir. Özellikle yeni modemlerde sık sık yeniden başlatma gereksiz olabilir.