İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli

Ev ağınıza bağlı ama kullanılmayan cihazlar, tıpkı arka planda çalışan gizli hırsızlar gibi bant genişliğini tüketir. Günlerdir açmadığınız akıllı TV, eski bir tablet ya da güncellemeleri kendi kendine indiren bir sesli asistan… Bunların her biri hızınızı düşürebilir. Bu nedenle ilk adım, aktif kullanılmayan cihazların bağlantısını kesmek. Ayrıca mümkünse bazı cihazları Wi-Fi yerine Ethernet kablosu ile internete bağlamak, kablosuz ağ üzerindeki yükü azaltır.