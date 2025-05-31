Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural

Yanlış kullanım alışkanlıkları, bu önemli ev aletinin ömrünü kısaltabilir. Peki çamaşır makinenizi yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanmak için neler yapmalısınız?

İşte makinenizi uzun yıllar boyunca sağlam tutmanın 10 etkili yolu:

1. Kirece Karşı Önlem Alın

Suyun içerisinde bulunan kireç, makine parçalarının zamanla tıkanmasına ve bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle su yumuşatıcı filtreler kullanmak ya da düzenli olarak kireç önleyici tabletlerden faydalanmak, çamaşır makinenizin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

2. Makinenizi Doğru Zemine Yerleştirin

Makinenin kurulu olduğu zemin düzgün değilse, özellikle sıkma sırasında aşırı titreşim oluşabilir. Bu da iç mekanizmalara zarar verebilir. Sert ve düz bir zemin seçin, gerekiyorsa kauçuk destek pedleriyle sabitleyin.

3. Yıkamadan Önce Ceplerinizi Kontrol Edin

Yıkama işleminden önce ceplerin kontrol edilmesi basit ama çok etkili bir adımdır. Bozuk para, toka gibi küçük nesneler tambura zarar verebilir. Bu parçaları yıkama öncesi bir kutuya atmak işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca fermuarları kapatmak ve düğmeleri iliklemek de tambur ömrü için faydalıdır.

4. Tamburu Fazla Yüklemeyin

Makineyi aşırı doldurmak da çok az yükle çalıştırmak da zararlıdır. Pamuklu çamaşırlar için tamburun üçte biri, sentetik kumaşlar için ise yarısına kadar doldurulması önerilir. Dengeli yükleme sayesinde titreşim ve yıpranma riski azalır.

5. Doğru Deterjanı Tercih Edin

Kullandığınız deterjanın “otomatik makine” için uygun olduğundan emin olun. Elde yıkama için üretilmiş deterjanlar aşırı köpük oluşturur ve bu köpük zamanla makineye zarar verir.

6. Aylık Temizlik Rutini Oluşturun

Uzmanlar ayda bir defa makineyi boş şekilde çalıştırmanızı öneriyor. Bu işlemi yüksek sıcaklıkta ve içine kireç çözücü ya da doğal sirke ekleyerek yaparsanız, hem iç temizlik sağlanır hem de kötü kokular engellenir.

7. Deterjan Gözünü Bilinçli Kullanın

Gereğinden fazla deterjan kullanmak çamaşırları daha iyi temizlemez. Aksine, makinenin iç yüzeyinde kalıntı oluşturur. Talimatlara uygun miktarda ürün kullanmak ve deterjan gözüne dikkat etmek önemlidir.

8. Tambura Alüminyum Folyo Topları Ekleyin

Yıkama sırasında tambura birkaç tane alüminyum folyo topu atmak, çamaşırların birbirine yapışmasını önler ve statik elektriği azaltır. Bu küçük püf noktası, özellikle sentetik kumaşlar için faydalıdır.

9. Doğal Parlatıcılarla Dezenfekte Edin

Makinenizin hijyenini artırmak istiyorsanız sıra dışı ama etkili bir yöntem olan ağız gargarasını deneyebilirsiniz. Sıvı deterjan gözüne yarım su bardağı ekleyin ve yüksek sıcaklıkta bir yıkama başlatın. Küf, mantar ve bakterilere karşı etkili bir çözümdür.

10. Kapağı Açık Bırakın ve Filtreyi Temizleyin

Her yıkamadan sonra tambur kapağını açık bırakmak, içerideki nemin dışarı çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca makine filtresini belirli aralıklarla kontrol etmek ve temizlemek, tıkanmaları önleyerek performansı artırır.

Kaynak: Haber Merkezi