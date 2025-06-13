Uzmandan Küçük Banyolar İçin Uyarı: Bu 5 Hatayı Sakın Yapmayın

Küçük metrekareli banyolarda yer kazanmak için yapılan bazı uygulamalar, düşündüğünüzden daha fazla alandan çalıyor olabilir. Uzman isim, küçük banyolarda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Uzmandan Küçük Banyolar İçin Uyarı: Bu 5 Hatayı Sakın Yapmayın
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Avustralya’nın önde gelen mimarlarından Georgina Wilson, özellikle dar banyolarda kaçınılması gereken tasarım hatalarına dikkat çekti. Sydney merkezli mimar, sosyal medyada paylaştığı video ile bu beş kritik unsuru sıraladı.

Uzmandan Küçük Banyolar İçin Uyarı: Bu 5 Hatayı Sakın Yapmayın - Resim : 1

1. İçe Doğru Açılan Kapılar Yer Kaybına Neden Oluyor
Dar bir banyoda içeriye doğru açılan kapılar, kullanılabilir alanı ciddi ölçüde kısıtlayabiliyor. Wilson, bu tarz kapıların yerine duvar içine gömülen sürgülü modelleri veya dışa doğru açılan kapıları öneriyor. Bu değişiklik, alanı daha işlevsel kullanmanızı sağlayabilir.

2. Küvet ve Duşu Aynı Anda Kullanmaktan Kaçının
Estetik açıdan cazip görünse de küvet ve duşun aynı alan içinde yer alması, küçük banyolar için ideal bir tercih değil. Georgina Wilson’a göre, sadece geniş ve şık bir duş alanı tercih etmek, mekânın daha ferah görünmesini sağlarken, gereksiz kalabalığı da önlemiş oluyor.

3. Yerden Isıtma Sistemi Gereksiz Yatırım Olabilir
Yerden ısıtma teknolojisi her ne kadar konforlu görünse de mimar Wilson, küçük banyolar için bu sistemin gereksiz olabileceğini belirtiyor. Sınırlı alanda bu tür sistemlere harcanan bütçenin verimlilik açısından düşük karşılık sunduğunu vurguluyor.

Uzmandan Küçük Banyolar İçin Uyarı: Bu 5 Hatayı Sakın Yapmayın - Resim : 2

4. Kapıdan Girince İlk Gördüğünüz Tuvalet Olmasın
Banyonun girişinde doğrudan tuvaletle karşılaşmak, estetik açıdan olumsuz bir izlenim yaratabilir. Bu nedenle mimar, giriş bölümüne daha hoş detaylar yerleştirilmesini — örneğin şık bir lavabo veya pencere — tavsiye ediyor.

5. Duvara Monte Tuvalet Fırçalarına Dikkat
Georgina Wilson’ın üzerinde durduğu bir diğer detay da sabitlenen tuvalet fırçaları. Bu tarz ürünler hem değiştirme zorluğu yaratıyor hem de duvarlarda gereksiz deliklerin oluşmasına yol açıyor. Ayrıca zamanla su yalıtımında da sorunlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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