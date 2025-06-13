Şans İşte Bu Burca Gülecek

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Bu iki gün boyunca etkisini sürdürecek olan 18. Ay günü, içsel bir değerlendirme yapmamız için güçlü bir enerji sunuyor. Bu dönemde hayatımızdaki olaylar, adeta bir ayna gibi bize hem geçmişte yaptıklarımızı hem de kişiliğimizin yansımalarını gösterecek.

Aynı zamanda, çevremizdeki insanlara karşı tahammülsüzlük geliştirebiliriz. Ancak bu rahatsızlığın kökeni çoğunlukla bizim bastırdığımız yönlerimizden kaynaklanır. Kabul etmek istemediğimiz duygular ya da davranış biçimleri, başkalarında gördüğümüzde bizi rahatsız edebilir.

HAFTANIN ŞANSLISI AKREP BURCU

Akrepler için 13 Haziran adeta fırsatlar haftası olacak! Hayatın hem iş hem de özel alanında çözülmesi gereken pek çok düğüm, bu süreçte yavaş yavaş açılacak. Özellikle yakın çevreyle, sevdikleriniz ya da üst düzey yöneticilerle olan ilişkilerinizi düzene sokma şansı doğuyor.

Önceden size karşı direnç gösteren, fikirlerinize kapalı duran kişiler bile bu dönemde söylediklerinizi daha kolay anlayacak. Uzun zamandır beklediğiniz gelişmeleri hızlandırmak ve önemli adımlar atmak için evren size açık destek veriyor. Bu enerjiyi iyi değerlendirin ve atılımlardan çekinmeyin.

Kaynak: Haber Merkezi