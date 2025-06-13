ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
Avustralya’nın en köklü finans kuruluşlarından biri olan Westpac, bankacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. “Nakitsiz toplum” vizyonunu hayata geçirmek isteyen banka, ülke çapında ATM'leri ve şubeleri azaltma kararı aldı. Bu dönüşüm sürecinde yaklaşık 1500 çalışanın işten çıkarılması gündemde.
Kaynak: Haber Merkezi
Kökleri 1817 yılına uzanan ve 1982'de Commercial Bank of Australia ile birleşerek bugünkü adını alan Westpac Banking Corporation, artık geleneksel bankacılık anlayışını geride bırakıyor. Banka, dijital hizmetlerin artması ve müşterilerin büyük çoğunluğunun işlemlerini mobil ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirmesi nedeniyle fiziksel altyapısını gözden geçiriyor.
ŞUBE VE ATM SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Westpac’ın aldığı bu karar sadece bankayı değil, ATM alanlarını kiraya veren işletmeleri ve banka şubelerinde çalışan binlerce kişiyi de yakından ilgilendiriyor. Şube ve ATM sayısında yaşanacak düşüşün ülke geneline yayılması bekleniyor.
NAKİTİN SONU MU GELİYOR?
Bankanın bu stratejik hamlesi, küresel çapta tüm bankacılık sistemlerini etkileme potansiyeli taşıyor. Nakit kullanımının giderek azalması, bankaları dijital çözümlere yönlendirirken, Westpac’ın bu yöndeki radikal adımı sektörün geleceğine dair ipuçları veriyor.
Finans uzmanları, bu sürecin diğer büyük bankaları da benzer kararlar almaya yöneltebileceğini ve ilerleyen yıllarda fiziki paranın iyiden iyiye gündemden çıkabileceğini belirtiyor.