ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar

ŞUBE VE ATM SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Westpac’ın aldığı bu karar sadece bankayı değil, ATM alanlarını kiraya veren işletmeleri ve banka şubelerinde çalışan binlerce kişiyi de yakından ilgilendiriyor. Şube ve ATM sayısında yaşanacak düşüşün ülke geneline yayılması bekleniyor.