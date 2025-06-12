Alzheimer Ağızdan mı Başlıyor? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Bulgular

Alzheimer hastalığına dair geleneksel yaklaşımlar sarsılıyor. Yeni araştırmalar, bu nörolojik rahatsızlığın yalnızca yaşa bağlı beyin hasarından değil, ağızda başlayan bakteriyel bir enfeksiyondan da kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Alzheimer Ağızdan mı Başlıyor? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Bulgular
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2019’da yayımlanan bir çalışmada, Alzheimer hastalarının beyin dokularında, diş eti hastalıklarına neden olan Porphyromonas gingivalis bakterisine rastlandı. Uzmanlara göre bu bakteri, ağızdan beyne ulaşıp hastalığın ilerlemesine katkı sağlayabilecek toksik enzimler salgılıyor. Bu enzimlerin beyin hücrelerini tahrip eden beta-amiloid proteini üretimini tetiklediği düşünülüyor.

Alzheimer Ağızdan mı Başlıyor? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Bulgular - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN KEŞFİN SONUÇLARI

Henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulmasa da, bilim insanları bu keşfin Alzheimer'ın gelişimini anlamada önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu bakterilere, henüz hastalık teşhisi almamış kişilerin beyinlerinde de rastlanması, erken müdahalenin önemini bir kez daha gündeme taşıyor.

Alzheimer Ağızdan mı Başlıyor? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Bulgular - Resim : 2

YENİ ARAŞTIRMALAR UMUT VERİCİ

Tedavi alanında ise umut verici adımlar atılıyor. Geliştirilen deneysel bir ilaç olan COR388’in fareler üzerinde yapılan deneylerde bakteri seviyelerini ve beyin iltihabını azalttığı gözlendi.

Bilim insanları Alzheimer’a karşı tüm olasılıkları değerlendirmek gerektiğini vurgularken, bu yeni yaklaşım milyonlarca kişinin hayatını etkileyen hastalığa karşı farklı bir kapı aralayabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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