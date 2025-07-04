Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu

Sarıyer'de, denizde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hareketsiz yatan şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından şahsın 60'lı yaşlarda olduğu tespit edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sarıyer
Son Güncelleme:
Baba ile Oğlunun Feci Sonu! Alacak Verecek Meselesinde Öldürüldüler Baba ile Oğlunun Feci Sonu! Alacak Verecek Meselesinde Öldürüldüler
Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin
Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
MİT Başkanı Kalın’dan Hakkari’ye Ziyaret: Kritik Temaslarda Bulundu MİT Başkanı Kalın’dan Hakkari’de Kritik Temaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu Sarıyer'de Korkunç Olay: Denizde Ceset Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak