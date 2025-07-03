Baba ile Oğlunun Feci Sonu! Alacak Verecek Meselesinde Öldürüldüler

Kocaeli'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Tartışmada tabancayla vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Polis olayın faillerini yakalamak amacıyla soruşturma başlattı.

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Baba ile Oğlunun Feci Sonu! Alacak Verecek Meselesinde Öldürüldüler
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Olay saat 20.00 sıralarında Kocaeli'de Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) ağır yaralandı.

Silah seslerin üzerine çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayın faillerini yakalamak amacıyla geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Zanlı veya zanlıların yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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