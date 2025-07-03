Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

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Akşam saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü ile Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, Eski Otogar altındaki kavşakta yol verme yüzünden tartıştı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın ardından motosikletini kaldırıma park eden sürücü, otomobilin yanına gitti. İkili cadde ortasında tekmeli yumruklu kavgaya başladı. Yere düşen ikili, yerde birbirlerine vurmaya devam etti.

Tarafları araya giren vatandaşlar ayırdı. Daha sonra araçlarına binen sürücüler bölgeden ayrıldı. O anlar, bölgedeki araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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