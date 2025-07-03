MİT Başkanı Kalın’dan Hakkari’ye Ziyaret: Kritik Temaslarda Bulundu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca’da güvenlik temaslarında bulundu. Vali Ali Çelik ve askeri yetkililerle yapılan görüşmelerde, sınır hattındaki güvenlik durumu, üs bölgeleri ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.

MİT Başkanı Kalın’dan Hakkari’ye Ziyaret: Kritik Temaslarda Bulundu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerini ziyaret etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'ya gitti. Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerdeki üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Kaynak: AA

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