Meclis’te Zehirlenme Şüphesi: 100’ü Aşkın Kişi Hastaneye Başvurdu!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) zehirlenme paniği yaşanıyor. Son iki gündür milletvekilleri ve Meclis personelinden onlarca kişi ishal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Olay, hem Meclis kulislerinde hem de kamuoyunda endişeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, şikayetler ilk olarak dün başladı ve bugün itibarıyla artarak devam etti. Meclis yerleşkesinde görevli çok sayıda personel ve bazı milletvekilleri, benzer belirtilerle hastaneye sevk edildi.

VEKİLLER DE ETKİLENDİ

Zehirlenme şüphesi yaşayan isimler arasında Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bulunuyor. Gerçek Gündem’e konuşan Ün, “Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim” dedi.

Ancak Ün, zehirlenmenin doğrudan yemekten kaynaklı olduğuna dair kesin bir kanaat olmadığını da belirtti. “Şikayeti olan arkadaşların çoğunluğu farklı yemekler yemiş. Yemekten olduğunu düşünmüyorum ama ciddi sayıda şikayetçi var” ifadelerini kullandı.

'YEMEKLERDE SORUN YOK, SALGIN OLABİLİR'

Konuya ilişkin bilgi veren TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, Meclis yemekhanesinden alınan numunelerin analiz edildiğini ve herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını duyurdu. Başkanlık yetkilileri, “Yemeklerimizde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, kent genelinde ciddi bir salgın olduğu bilgisi verildi” dedi.

GÖZLER ARITMA CİHAZLARINDA

Bazı personel ise zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Meclis çay ocaklarında tasarruf tedbirleri kapsamında damacana su yerine arıtma suyuna geçildiğini hatırlatan bazı çalışanlar, “Arıtma cihazları şebeke suyunu yeterince temizlemiyor olabilir. Aynı yemeği yemememize rağmen benzer şikayetleri yaşıyoruz. Suyun kaynağı mutlaka araştırılmalı” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLER ARTIYOR, ÖNLEM BEKLENİYOR

Şu ana kadar 100’ü aşkın kişi ishal ve kusma gibi belirtilerle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Meclis yetkililerinden olayın kaynağına ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmazken, sağlık ekipleri de vaka sayısının artmasından endişeli.