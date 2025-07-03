Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik Uyarı

Yurt genelinde cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyler, yaşlılar, hamileler ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Bakan Kurum, "Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!" ifadelerini kullandı.

Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Bakan Kurum, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR UYARDI: BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için riskli saatler konusunda uyarıda bulundu. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilirken, bu saatlerin günün en sıcak zamanları olduğu vurgulandı.

Vatandaşlara bol sıvı tüketilmesini, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamasını ve mümkün olduğunca gölgede kalınmasını önerildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji
Bingöl'den Sonra Erzurum'da Soba Kuruldu Bingöl'den Sonra Erzurum'da Kuruldu
Abdullah Güler'i Çileden Çıkaran Soru! Gazeteciye Sert Çıkıştı: 'Şu AK Parti'ye Bir Teşekkür Edin Ya!' Abdullah Güler'i Çileden Çıkaran Soru! Gazeteciye Sert Çıkıştı
Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun
Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Alev Hattında Son Durum Ne? İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama Geldi ALEVLERE KARŞI ZORLU MÜCADELE