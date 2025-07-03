Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik Uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Bakan Kurum, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR UYARDI: BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için riskli saatler konusunda uyarıda bulundu. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilirken, bu saatlerin günün en sıcak zamanları olduğu vurgulandı.

Vatandaşlara bol sıvı tüketilmesini, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamasını ve mümkün olduğunca gölgede kalınmasını önerildi.

Kaynak: Haber Merkezi