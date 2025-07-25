Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer

Trabzonspor'da beklenen performansı yakalayamayan 30 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, bordo-mavili kulübe veda ediyor. Milli orta saha sürpriz talibiyle anlaşırsa, bu transfer Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.

Kaynak: Sabah

Ozan Tufan Trabzonspor
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer - Resim: 1

Geçtiğimiz sezonun başında Hull City'den Trabzonspor'a transfer olan futbolcu Ozan Tufan, beklentileri karşılayamadı. Birçok kez bordo-mavili tribünlerin de tepkisini çeken 30 yaşındaki milli futbolcu için takıma veda vakti geldi.

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Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer - Resim: 2

Sabah'ın haberine göre Ozan Tufan, Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova'ya transfer olacak. Kulübün kendisine ilgisi sonrası futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

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Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer - Resim: 3

Bordo-mavili kulüp, 30 yaşındaki orta sahanın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euroluk bonservis istiyor.

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Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer - Resim: 4

FORMAYI GİYEN İLK FUTBOLCU OLACAK

Ozan Tufan, transferinin gerçekleşmesi durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer - Resim: 5

Diğer yandan Trabzonspor'un yalnızca Lokomotiv Moskova değil, Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

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