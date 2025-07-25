Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Trabzonspor'da beklenen performansı yakalayamayan 30 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, bordo-mavili kulübe veda ediyor. Milli orta saha sürpriz talibiyle anlaşırsa, bu transfer Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.
Kaynak: Sabah
Geçtiğimiz sezonun başında Hull City'den Trabzonspor'a transfer olan futbolcu Ozan Tufan, beklentileri karşılayamadı. Birçok kez bordo-mavili tribünlerin de tepkisini çeken 30 yaşındaki milli futbolcu için takıma veda vakti geldi.
Sabah'ın haberine göre Ozan Tufan, Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova'ya transfer olacak. Kulübün kendisine ilgisi sonrası futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Bordo-mavili kulüp, 30 yaşındaki orta sahanın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euroluk bonservis istiyor.
FORMAYI GİYEN İLK FUTBOLCU OLACAK
Ozan Tufan, transferinin gerçekleşmesi durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.
Diğer yandan Trabzonspor'un yalnızca Lokomotiv Moskova değil, Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği öğrenildi.