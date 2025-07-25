Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, bugün bir trafik kazası geçirdi. İki kişinin yaralandığı kazada MHP'li Sarıaslan hayatını kaybetti.
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Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan (53) yönetimindeki makam aracı, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sarıaslan hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.
Kaynak: AA
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