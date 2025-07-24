Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
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Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nda bulunan Böcek, rahatsızlanması üzerine cezaevi revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesinin ardından, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede güvenlik önlemleri alınarak Böcek, B Blok’ta sağlık kontrolünden geçirildi.

Böcek, daha önce de 14 Temmuz 2025’te kalp rahatsızlığı şikayetiyle aynı hastaneye kaldırılmış, kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek tekrar cezaevine götürülmüştü. Covid-19 pandemisi sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan ve 108 gün yoğun bakımda kalan Böcek’in, akciğerlerinde kalıcı hasar, şeker hastalığı, tansiyon, böbrek yetmezliği ve kas kaybı gibi kronik rahatsızlıkları bulunduğu biliniyor.

'Rüşvet' Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı'Rüşvet' Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Muhittin Böcek Hastaneye KaldırıldıGüncel

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