Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı.
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Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nda bulunan Böcek, rahatsızlanması üzerine cezaevi revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesinin ardından, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede güvenlik önlemleri alınarak Böcek, B Blok’ta sağlık kontrolünden geçirildi.
Böcek, daha önce de 14 Temmuz 2025’te kalp rahatsızlığı şikayetiyle aynı hastaneye kaldırılmış, kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek tekrar cezaevine götürülmüştü. Covid-19 pandemisi sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan ve 108 gün yoğun bakımda kalan Böcek’in, akciğerlerinde kalıcı hasar, şeker hastalığı, tansiyon, böbrek yetmezliği ve kas kaybı gibi kronik rahatsızlıkları bulunduğu biliniyor.
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