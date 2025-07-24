Zeydan Karalar'ın Tutukluğuna İtiraz, 'Hiçbir Somut Delil Yok'

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğuna, avukatları tarafından itiraz edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede, tutuklamaya gerekçe gösterilen iddiaların somut delillere dayanmadığı vurgulandı.

Karalar, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyon kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bazı çalışanlarının ifadeleri doğrultusunda 7 Temmuz’da tutuklanmıştı. Avukatları ise Karalar’ı suçlayan Baki Nugay’ın ifadelerinin çelişkili ve dayanıksız olduğunu belirtti.

Dilekçede, söz konusu görüşmenin ne zaman, nerede yapıldığına dair hiçbir somut bilginin sunulmadığı, ifadeye konu iddiaların maddi delillerle desteklenmediği ifade edildi. Karalar’ın, Baki Nugay’ı yalnızca müteahhit olarak tanıdığı ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

'SOMUT BİLGİ VE ŞAHİT YOK'

Tutukluluğa itiraz dilekçesinde Baki Nugay’ın ifadeleriyle ilgili olarak şu değerlendirme yapıldı: “Soruşturma kapsamında müvekkilimize yöneltilen sorulara göre kendisi ile ilgili iddia, yalnızca Baki Nugay isimli şahsın soyut iftiralarına dayanmaktadır. Bu şahsın ifadesinin müvekkilimizle ilgili kısmı ise yalnızca, ‘Seyhan Belediyesinin çöp toplama, temizlik işini Barka ile birlikte Abayrak isimli firma ortak olarak almıştı. Yine işi aldıktan sonra o dönem Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bizzat ben görüştüm. Zeydan Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım’ şeklindedir. Ancak bu şahıs, ifadesinde bu sözde görüşmenin ne zaman, nerede, kimlerin nezaretinde yapıldığı gibi somut hiçbir bilgi vermemiş, soruşturma kapsamında ifadesi alınan diğer kişilerin de hiçbiri böyle bir görüşmeye şahit olduklarından söz etmemiş, bu görüşme iddiasına yönelik maddi bir delil de gösterilememiştir.”

Prof. Dr. Adem Sözüer’in bilimsel mütalaasına da yer verilen itirazda, Karalar’ın yaşı ve sağlık durumu göz önüne alınarak tutuklama kararının ölçüsüz olduğu ifade edildi. Avukatlar, tutuklama yerine adli kontrol gibi alternatif tedbirlerin uygulanabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi