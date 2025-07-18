Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Belli Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarından ardından CHP'li diğer belediyelere de sıçrayan operasyonlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bunun ardından başkanvekilliği için seçim yapıldı. Zeydan Karalar'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Güngör Geçer, üçüncü turda çoğunluğun oyunu alarak kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi