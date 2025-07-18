Adıyaman Belediyesi Başkanvekili Belli Oldu

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra "ev hapsi" ile serbest bırakılan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin yerine Adıyaman Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu. Yapılan seçimi CHP'nin adayı Ufuk Bayır kazandı. Seçimde AKP ve YRP'li belediye meclis üyesi birer kişinin Bayır'a oy verdiği belirtildi.

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Adıyaman Belediyesi Başkanvekili Belli Oldu
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Halktv.com.tr'nin haberine göre, operasyon sonrası mahkemeye çıkarılan Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Tutdere'yi geçici olarak görevden aldı.

Adıyaman Belediyesi Başkanvekili Belli Oldu - Resim : 1

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Tutdere'nin ev hapsinde olması nedeniyle, Adıyaman Belediye Meclisi bugün yeni başkanvekili seçmek üzere toplandı. Yapılan oylamanın ilk turunda CHP'nin adayı Ufuk Bayır, 22 oy alarak başkanvekilliğine seçildi. AKP'nin adayı Ekrem Çadır ise 9 oyda kaldı.

Oylamada, bir AKP’li ve bir Yeniden Refah Partili meclis üyesinin de Bayır’a destek verdiği öğrenildi.

CHP İL BAŞKANI DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, "Bugün Sayın Tuttere ev hapsindeyken Belediye Meclis grubunda seçim oldu" dedi.

Yeniden Refah Partili bir üyenin geçtiğimiz günlerde CHP'ye katıldığını ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ondan sonraki bir üye de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani Sayın Ufuk Bayır'a oyunu verdi. İkinci Yeniden Refah Partili üye. Onun dışında da AKP'li bir belediye meclis üyesi de yine bu haksızlığa, husuzluğa dayanamadı ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ufuk Bayır'a oy verdi."

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Kaynak: AA

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