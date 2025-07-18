İzmir'deki Kooperatif Davasında Şok Detay: Başsavcı da Mağdurlar Arasında

İzmir’de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın sanık olduğu kooperatif davasında, mağdurlar arasında İzmir BAM Başsavcısı Kazım Arapoğlu da yer aldı. 450 mağdurun bulunduğu dava, İzmir gündemine oturdu.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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İzmir'deki Kooperatif Davasında Şok Detay: Başsavcı da Mağdurlar Arasında
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Ünsal Ergel/ANKARA

İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da sanıkları arasında bulunduğu davanın iddianamesi hazırlandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dava dosyası, kentin gündemine oturdu.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların suçlamalara nasıl dahil oldukları tek tek ayrıntılı şekilde anlatıldı. Her sanık için ayrı ayrı istenen cezalara yer verilirken, iddianamenin dikkat çeken yönü ise mağdurlar listesi oldu.

450 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı dava dosyasında, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Kazım Arapoğlu’nun da adı yer aldı. Arapoğlu’nun, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü dönemde üyesi olduğu kooperatif aracılığıyla dolandırıldığı ve bu nedenle mağdur listesine girdiği öğrenildi.

Davayla ilgili yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. İzmir kamuoyunun yakından takip ettiği davanın, siyasi ve bürokratik çevrelerde de geniş yankı uyandırması bekleniyor.

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