Tunç Soyer'den Tutuklandıktan Sonra İlk Açıklama: 'Hiçbir İyilik Cezasız Kalmaz'

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı operasyon kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 31 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi. Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir iyilik cezasız kalmaz” bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.

Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!"

Kaynak: Haber Merkezi