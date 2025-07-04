Tunç Soyer'den Tutuklandıktan Sonra İlk Açıklama: 'Hiçbir İyilik Cezasız Kalmaz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan eski Başkan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi. Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz' bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim" dedi.

Tunç Soyer'den Tutuklandıktan Sonra İlk Açıklama: 'Hiçbir İyilik Cezasız Kalmaz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı operasyon kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 31 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi. Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir iyilik cezasız kalmaz” bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.

Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Flaş Tutuklamalar: Aralarında Tunç Soyer de Varİzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Flaş Tutuklamalar: Aralarında Tunç Soyer de VarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tunç Soyer
Böyle Sorumsuzluk Görülmedi! İzmir'de Felaket Göz Göre Göre Gelmiş: İşte Yangının Çıkış Anı Böyle Sorumsuzluk Görülmedi! İzmir'de Felaket Göz Göre Göre Gelmiş: İşte Yangının Çıkış Anı
Karabiberli Muz Yemek Bakın Neye İyi Geliyor: Duyunca Her Sabah Yiyeceksiniz Karabiberli Muz Yemek Bakın Neye İyi Geliyor: Duyunca Her Sabah Yiyeceksiniz
Havalı İnsanların 6 Sırrı Ortaya Çıktı! Bilim Açıkladı: Bu Özellikler Varsa Tüm Gözler Üzerinizde Havalı İnsanların 6 Sırrı Ortaya Çıktı! Bilim Açıkladı: Bu Özellikler Varsa Tüm Gözler Üzerinizde
Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na İlk Uçuş Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na İlk Uçuş
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Böyle Kaçtılar
Gezici'den Dikkat Çeken Anket! AKP'den Geri Dönüş: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları... Gezici'den Dikkat Çeken Anket: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları...