2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?

Maaşlara zam ya da enflasyon farkı ödemesi olduğunda ise bu ödemeler ana maaş ödendikten birkaç gün sonra hesaplara yansıtılıyor. Bu nedenle emekliler de bu sorununun cevabını merak ediyor: Emekli maaşı zammı ne zaman hesaplara yatacak?