2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Temmuz 2025’te en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükseldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında tahsis numaralarına göre alacak. İşte ödeme takvimi detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Tüm çalışanların maaşları enflasyonla beraber eridi. Emekliler de bu erimeden payına düşeni aldı. 11 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle birlikte en düşük emekli maaşı aylıklarının artırılmasına karar verildi. Bu düzenlemeyle birlikte 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseldi.
Maaşlara zam ya da enflasyon farkı ödemesi olduğunda ise bu ödemeler ana maaş ödendikten birkaç gün sonra hesaplara yansıtılıyor. Bu nedenle emekliler de bu sorununun cevabını merak ediyor: Emekli maaşı zammı ne zaman hesaplara yatacak?
Bu ay gerçekleşecek ödemeyle birlikte en düşük emekli maaşı alacak kişi sayısında ise 300 bin artış yaşanacak. Zamdan faydalanan emekli sayısı 4 milyon 11 bin olmuş olacak.
Merakla beklenen 'maaş ödemesi' sorusunun cevabı ise SSK emeklileri için "17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arası" oldu. SSK emeklileri bu tarihler arasında zamlı aylıklarını alabilecek. Peki bu tarihlerden hangisinde hesaplarından paralarını çekebilecekler? Neye göre belirlenecek?
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle:
4A SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz
Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz
Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz
Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz
Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz
4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz