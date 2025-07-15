Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar

Astroloji dünyasında dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Astrolog Lyudmila Bulgakova, burçların iç dünyasını mercek altına alarak, en fazla kulis çeviren, dolaylı yollarla hedeflerine ulaşmayı tercih eden burçları sıraladı.

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Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
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Astolog Lyudmila Bulgakova’ya göre bazı burçlar, hedeflerine açık ve doğrudan yollardan ulaşmak yerine perde arkasından ilerlemeyi tercih ediyor.

Başak burcu: Sessiz ve derinden:


Astroloğa göre listenin zirvesinde Başak burcu yer alıyor. Bulgakova, Başakların çoğu zaman dışarıdan sessiz ve mantıklı bir izlenim verse de, perde arkasında etkili roller oynayabildiklerini belirtiyor. “Onlar tam anlamıyla gölgede kalan yöneticilerdir. Etkileri büyüktür ancak kimse olayların arkasında olduklarını kolay kolay fark etmez,” diyen Bulgakova, Başakların ustaca manipülasyon becerileriyle çevrelerinde olup biteni sessizce yönlendirdiğine dikkat çekiyor.

Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar - Resim : 1

İkizler burcu: Olay yaratmakta üstlerine yok
Bulgakova’nın ikinci sırasında İkizler burcu bulunuyor. İkizler’in sosyal yapısı ve konuşkanlığıyla bilindiğini hatırlatan astrolog, bu burcun zaman zaman çevresindekilerin hayatlarında kontrolü ele geçirme eğiliminde olduğunu vurguluyor. “İkizler, bazen sadece eğlenmek ya da çevreyi gözlemlemek amacıyla bile insanları birbirine düşürebilecek senaryolar üretebilir. Üstelik bunu büyük bir doğallıkla yaparlar” ifadelerini kullandı.

Kova burcu: Farkında olmadan entrika çevirenler
Listede üçüncü sırada ise Kova burcu yer alıyor. Ancak Kovaların diğerlerinden farkı, planlarının çoğu zaman farkında olmadan gelişmesi. Bulgakova, Kovaların zekâsıyla dikkat çeken bireyler olduğunu ancak olaylara fazlasıyla mantıkla yaklaştıkları için bazen planlı davranmasalar bile sonuçta çevrelerinde “entrika çeviriyormuş” gibi algılandıklarını dile getiriyor. “Kova’lar bir plan yaparken kötü niyetli değildir; fakat tercih ettikleri yol, dışarıdan karmaşık ya da hesaplı görünebilir” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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