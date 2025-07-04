Böyle Sorumsuzluk Görülmedi! İzmir'de Felaket Göz Göre Göre Gelmiş: İşte Yangının Çıkış Anı

İzmir’in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin başlayan alevlerin üzerine karton atarak büyümesine sebep olduğu ardından olay yerini terk ettiği görüldü.

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İzmir’in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, alevlerin hızla yayıldığı anlar saniye saniye yer aldı.

Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

YANGININ ÇIKIŞ ANI ORTAYA ÇIKTI

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin başlayan alevlerin üzerine karton atarak büyümesine sebep olduğu ardından olay yerini terk ettiği görüldü. Kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı anlar yer aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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