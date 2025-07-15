CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti
CHP'li Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, evlat acısıyla yıkıldı. Başar’ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar, geçirdiği kalp ameliyatının ardından bugün hayatını kaybetti.
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CHP'li Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, 13 yaşındaki oğlu Ege Başar'ın ölümüyle sarsıldı. Başar, geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu.
Ege Başar’ın doğuştan kalbinin delik olduğu, daha önce de 2 kez ameliyat geçirdiği öğrenildi. 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçiren Ege’nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İHA