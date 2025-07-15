CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti

CHP'li Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, evlat acısıyla yıkıldı. Başar’ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar, geçirdiği kalp ameliyatının ardından bugün hayatını kaybetti.

CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti
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CHP'li Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, 13 yaşındaki oğlu Ege Başar'ın ölümüyle sarsıldı. Başar, geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu.

CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ege Başar’ın doğuştan kalbinin delik olduğu, daha önce de 2 kez ameliyat geçirdiği öğrenildi. 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçiren Ege’nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: İHA

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