AKP-MHP-DEM İttifakı Gelecek mi? DEM Parti Tartışmalara Son Noktayı Koydu

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği "AK Parti, MHP ve DEM beraber yürümeye karar verdik" sözlerini yorumladı. Böyle bir ittifakın olmadığını vurgulayan Hatimoğulları, yeni anayasa tartışmalarına DEM Parti'nin destek verdiğine ilişkin iddialara da yanıt verdi.

'KESİNLİKLE İTTİFAK YOK'

Halk TV'de konuşan Hatimoğulları şunları ifade etti:

"Hem sözcüleri Ömer Çelik'in hem de Cumhurbaşkanının kendi ifadelerinde 'İttifakın kast edilmediği' açıklamaları geldi. Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz."

'BİZ KANDIRILACAK PARTİ DEĞİLİZ'

Yeni anayasa tartışmalarına DEM Parti'nin destek verdiğine ilişkin iddialara da yanıt veren Hatimoğulları, "İktidar bir erken seçim sinyali vermedi. Ya erken seçim ya da Anayasa değişikliği gerekmekte. Barış süreci seçim süreci ile karıştırılmamalı. Bu barış sürecine zarar verir. Biz mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz. Biz kanacak ya da kandırılacak bir parti değiliz. Anayasa şu an gündem değil. Ama bu anayasanın değişmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mevcut Anayasa kullanılmıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Muhalefetin üstündeki baskının ve kayyum yasasının kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.

'SİVİL HAYATA DAHİL OLMAK İSTİYORLAR'

Terör örgütü PKK mensuplarının temsili silah yakma töreninin ardından Türkiye'ye dönmek istediklerini belirten Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de bugüne kadar silahı elinde tutmuş olanlar ovada siyaset yapmak istiyoruz dediler. Sivil hayata dahil olmak istiyorlar. Yeni bir sayfanın açılmasını istediklerini söylediler. Pratik bir başarı kazanılması için kararlı bir adım attıklarını söylediler. Kendilerini demokratik siyasete entegre edeceklerini ifade ettiler. Olması gereken bu zeminin sunulması. Sürecin kalıcılaşması için ova siyaseti yapmak istiyorlar. Komün tartışmalarına dahil olmak istiyorlar. Sonuçta geldikleri zaman tutuklanacaklarsa gelemezler. O yüzden doğal olarak somut adımların arasından PKK'de silah bırakan kadrolar için yasal düzenleme yapılmalı"

Kaynak: Halk TV