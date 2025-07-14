Girit Adası Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 21.34'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 14, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/PSunD9zmlA
14.07.2025, 21:34:36 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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