Kartalkaya Faciasında Skandal Görüntüler: Otel Genel Müdürü Kimseyi Uyarmadan Böyle Kaçmış!

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 8. gününde devam ediyor.

Davada Grand Kartal Otel Genel Müdürü ve otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın yangın sırasında kimseye haber vermeden otelden çıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Aras’ın yangının ilk başladığı dakikalarda çıkarak koridora baktığı ve sonrasında yaklaşık 1 dakika içerisinde eşyalarını toplayarak ailesiyle koşarak indiği anlar yer aldı.

'DUMAN NEDENİYLE ETRAFI GÖREMEDİM' DEMİŞTİ

Emir Aras, duruşmada verdiği ifadede kimseyi çağırmama nedeninin duman nedeniyle etrafı görememesi olduğunu söylemişti. Emir Aras, "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ’Koş kızı al, yangın var galiba’ dedim" demişti.

Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde Emir Aras’ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından dışarı çıkarak koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve eşine haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA