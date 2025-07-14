Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler tesisin büyük kısmını sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
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Bursa’da Çelebi Mehmet Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle bölgeye polis ekipleri de yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumanlar metrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangında şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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